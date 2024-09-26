Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это победа всего казахстанского народа": Кака – о победе над Португалией в 1/8 финала ЧМ по футзалу

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака
Пауло Рикардо Кака: ANP via Getty Images

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал победу своих подопечных над командой Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, отечественным футзалистам удалось одержать победу над действующими чемпионами мира со счетом 2:1.

"Честно говоря, я такого еще не испытывал. Пока не понимаю, что происходит. Но знаю, что мы еще ничего не выиграли, а только прошли одну стадию. Конечно, радость должна быть, но надо спокойно пережить этот момент и готовиться к следующим соперникам. Это победа не только нашей команды, но и всего казахстанского народа, а также наших братьев из Узбекистана, потому что играем здесь, как дома", - заявил Кака после игры.

В четвертьфинале казахстанская сборная встретится с победителем матча между Францией и Хорватией. Игра в рамках 1/4 состоится 30 сентября в Ташкенте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166565-eto-pobeda-vsego-kazahstanskogo-naroda-kaka-o-pobede-nad-portugaliey-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie