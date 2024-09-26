"Это победа всего казахстанского народа": Кака – о победе над Португалией в 1/8 финала ЧМ по футзалу

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал победу своих подопечных над командой Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, отечественным футзалистам удалось одержать победу над действующими чемпионами мира со счетом 2:1.
"Честно говоря, я такого еще не испытывал. Пока не понимаю, что происходит. Но знаю, что мы еще ничего не выиграли, а только прошли одну стадию. Конечно, радость должна быть, но надо спокойно пережить этот момент и готовиться к следующим соперникам. Это победа не только нашей команды, но и всего казахстанского народа, а также наших братьев из Узбекистана, потому что играем здесь, как дома", - заявил Кака после игры.
В четвертьфинале казахстанская сборная встретится с победителем матча между Францией и Хорватией. Игра в рамках 1/4 состоится 30 сентября в Ташкенте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166565-eto-pobeda-vsego-kazahstanskogo-naroda-kaka-o-pobede-nad-portugaliey-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/
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