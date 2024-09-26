Сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов в 1/8 финала мирового первенства

Мужская сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2024 года в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в четверг в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Матч завершился со счетом 2:1.

Казахстанцы вышли вперед благодаря голу Чингиза Есенаманова (11-я минута). Португальцы отыгрались в начале второго тайма усилиями Зики Те (21).

Победный мяч сборной Казахстана за 14 секунд до конца основного времени забил Даурен Турсагулов.

Национальная команда пробилась в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшим из пары Аргентина — Хорватия. Матч сборной Казахстана на следующей стадии пройдет в Ташкенте 30 сентября.

Напомним, португальцы — победители прошлого чемпионата мира. На данный момент они занимают второе место в рейтинге ФИФА, уступая только Бразилии.

Ранее мы рассказывали об эпизоде перед матчем с Португалией. Во время исполнения национального гимна игрок сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы не сдержал слез.

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