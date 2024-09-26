Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов в 1/8 финала мирового первенства

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2024 года в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в четверг в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Матч завершился со счетом 2:1.

Казахстанцы вышли вперед благодаря голу Чингиза Есенаманова (11-я минута). Португальцы отыгрались в начале второго тайма усилиями Зики Те (21).

Победный мяч сборной Казахстана за 14 секунд до конца основного времени забил Даурен Турсагулов.

Национальная команда пробилась в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшим из пары Аргентина — Хорватия. Матч сборной Казахстана на следующей стадии пройдет в Ташкенте 30 сентября.

Напомним, португальцы — победители прошлого чемпионата мира. На данный момент они занимают второе место в рейтинге ФИФА, уступая только Бразилии.

Ранее мы рассказывали об эпизоде перед матчем с Португалией. Во время исполнения национального гимна игрок сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы не сдержал слез.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166544-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-obygrala-deystvuyushchih-chempionov-v-1-8-finala-mirovogo-pervenstva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie