Чемпионат мира по футзалу, 1/8 финала, Португалия — Казахстан: время начала, прямая трансляция

В четверг, 26 сентября, сборная Казахстана по футзалу стартует в плей-офф чемпионата мира 2024 года в Узбекистане. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой 1/8 финала с Португалией.

Во сколько начнется матч?

Матч первой стадии плей-офф состоится в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.

Какое место заняла сборная Казахстана?

Национальная команда с семью очками стала второй в группе D. Только по разнице забитых и пропущенных мячей казахстанцы уступили лидерство Испании, которая уже вылетела с чемпионата мира.

Сборная Португалии выиграла все три матча и с максимальными девятью очками стала лучшей в группе Е. Именно эта команда победила на прошлом чемпионате мира в 2021 году.

В четвертьфинале сильнейший из пары Португалия — Казахстан встретится с Аргентиной или Хорватией, которые сыграют 27 сентября.

Какой состав у сборной Казахстана?

В заявке на чемпионат мира значатся 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.

Против Португалии не сможет сыграть Лео, который получил красную карточку в третьем туре группового этапа. При этом после дисквалификации в состав сборной Казахстана вернется Даурен Турсагулов.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.

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