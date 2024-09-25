Сборная Венесуэлы сенсационно победила Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Мужская сборная Венесуэлы по футзалу одолела Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Первыми в счете повели южноамериканцы. На седьмой минуте голкипер сборной Венесуэлы Хосе Вильялобос точным ударом от своих ворот огорчил соперников.

Испанцы смогли ответить только после перерыва. На старте второго тайма Рауль Гомес сравнял счет.

Под занавес встречи Виктор Карреньо своим голом оформил главную на данный момент сенсацию этого чемпионата мира и выбил испанцев с турнира. Итоговый счет - 2:1, Венесуэла идет дальше.

В четвертьфинале победители сыграют с Украиной, которая в понедельник победила Нидерланды.

Напомним, первыми в четвертьфинал мирового первенства в Узбекистане пробились бразильцы, которые разгромили Коста-Рику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.