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Объявлен состав сборной Казахстана по футзалу на чемпионат мира в Узбекистане

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу: Пресс-служба КФФ

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу огласил окончательный список спортсменов, которые будут представлять страну на мировом первенстве в Узбекистане, сообщает NUR.KZ.

Напомним, мундиаль состоится в Узбекистане, матчи примут три города: столица страны Ташкент, Андижан и Бухара.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Нарун Сериков, Лео Игита;

Полевые игроки: Арнольд Кнауб, Ринат Турегазин, Акжол Дарибай, Абдирасул Абдуманапулы, Азат Валиуллин, Лео Жарагуа, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дуглас Джуниор;

Главный тренер: Пауло Рикардо Кака.

На групповом этапе мирового первенства Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

Турнир стартует в субботу 14 сентября и завершится 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158615-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-na-chempionat-mira-2024-v-uzbekistane/

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