Объявлен состав сборной Казахстана по футзалу на чемпионат мира в Узбекистане

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу огласил окончательный список спортсменов, которые будут представлять страну на мировом первенстве в Узбекистане, сообщает NUR.KZ.
Напомним, мундиаль состоится в Узбекистане, матчи примут три города: столица страны Ташкент, Андижан и Бухара.
Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
Вратари: Нарун Сериков, Лео Игита;
Полевые игроки: Арнольд Кнауб, Ринат Турегазин, Акжол Дарибай, Абдирасул Абдуманапулы, Азат Валиуллин, Лео Жарагуа, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дуглас Джуниор;
Главный тренер: Пауло Рикардо Кака.
На групповом этапе мирового первенства Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.
Турнир стартует в субботу 14 сентября и завершится 6 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158615-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-na-chempionat-mira-2024-v-uzbekistane/