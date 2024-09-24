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Разгромная победа позволила Бразилии стать первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Узбекистане

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Бразильский футзалист Фелипе Валерио
Фелипе Валерио. Фото: Robertus Pudyanto/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Бразилии по футзалу обыграла Коста-Рику в первом матче 1/8 финала чемпионата мира 2024 года в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовая встреча плей-офф прошла в Универсальном спортивном комплексе Бухары. Сборная Бразилии одержала крупную "сухую" победу со счетом 5:0.

Забитыми мячами отметились Марсель (5 минута), Фелипе Валерио (12), Леандро Лино (28) и Негиньо (36, 40).

Таким образом, бразильцы на данный момент выиграли все четыре матча на чемпионате мира с общим счетом 31:2. Их соперник по четвертьфиналу определится во встрече между сборными Ирана и Марокко, которая запланирована на 26 сентября.

Напомним, в четверг в 1/8 финала сыграет и национальная команда Казахстана. Ее матч со сборной Португалии назначен на 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165502-razgromnaya-pobeda-pozvolila-brazilii-stat-pervym-chetvertfinalistom-chempionata-mira-v-uzbekistane/

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