Сборная Украины победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Нидерландами в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.
Счет в матче открыл Михаил Зварыч на 6-й минуте.
Нидерландцы ответили во втором тайме точным ударом Саида Бузамбу на 29-й минуте.
Однако в заключительной части игры "желто-синим" удалось отыграть еще два гола усилиями Андрея Мельника, оформившего дубль на 31-й и 40-й минутах, и добыть убедительную победу над соперником.
В четвертьфинале мирового первенства украинская сборная встретится с победителем матча между сборными Испании и Венесуэлы, который состоится 26 сентября.
Напомним, что Казахстан в 1/8 финала сыграет с действующим победителем ЧМ – командой Португалии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165529-sbornaya-ukrainy-pobedila-niderlandy-vyshla-v-chetvertfinal-chempionata-mira-po-futzalu/
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