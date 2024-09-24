Сборная Украины победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Нидерландами в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Михаил Зварыч на 6-й минуте.

Нидерландцы ответили во втором тайме точным ударом Саида Бузамбу на 29-й минуте.

Однако в заключительной части игры "желто-синим" удалось отыграть еще два гола усилиями Андрея Мельника, оформившего дубль на 31-й и 40-й минутах, и добыть убедительную победу над соперником.

В четвертьфинале мирового первенства украинская сборная встретится с победителем матча между сборными Испании и Венесуэлы, который состоится 26 сентября.

Напомним, что Казахстан в 1/8 финала сыграет с действующим победителем ЧМ – командой Португалии.

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