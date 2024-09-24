Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Украины победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

Опубликовано:

Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин
Даниил Абакшин: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Нидерландами в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Михаил Зварыч на 6-й минуте.

Нидерландцы ответили во втором тайме точным ударом Саида Бузамбу на 29-й минуте.

Однако в заключительной части игры "желто-синим" удалось отыграть еще два гола усилиями Андрея Мельника, оформившего дубль на 31-й и 40-й минутах, и добыть убедительную победу над соперником.

В четвертьфинале мирового первенства украинская сборная встретится с победителем матча между сборными Испании и Венесуэлы, который состоится 26 сентября.

Напомним, что Казахстан в 1/8 финала сыграет с действующим победителем ЧМ командой Португалии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165529-sbornaya-ukrainy-pobedila-niderlandy-vyshla-v-chetvertfinal-chempionata-mira-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie