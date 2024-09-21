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Чемпионат мира по футзалу, Казахстан — Новая Зеландия: время начала матча, прямая трансляция

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Афиша матча Казахстан — Новая Зеландия на ЧМ-2024
Афиша матча Казахстан — Новая Зеландия. Коллаж: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В субботу, 21 сентября, сборная Казахстана по футзалу завершит выступление на групповом этапе чемпионата мира 2024 года в Узбекистане. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой с Новой Зеландией.

Во сколько начнется матч?

Игра третьего тура группы D состоится на "Хумо Арене" в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.

Какое место занимает сборная Казахстана?

Команда стартовала на первенстве в Узбекистане матчем со сборной Испании — двукратными чемпионами мира. Встреча завершилась вничью — 1:1. Во втором туре казахстанцы обыграли Ливию со счетом 4:1.

На данный момент национальная команда является вице-лидером группы и с четырьмя очками по дополнительным показателям уступает только Испании. Новая Зеландия проиграла оба матча и замыкает таблицу. Третьей с тремя баллами идет Ливия.

В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах. Сборная Казахстана уже обеспечила себе выход в плей-офф по одному из этих сценариев.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на чемпионат мира вошли 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.

В состав вернулся Даурен Турсагулов, который из-за красной карточку пропустил прошлый матч. Дисквалификация закончилась, и футзалист может сыграть с Новой Зеландией.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164269-chempionat-mira-po-futzalu-kazahstan-novaya-zelandiya-vremya-nachala-matcha-pryamaya-translyaciya/

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