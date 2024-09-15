Гол на пятой секунде помог сборной Казахстана сыграть вничью с Испанией на старте чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира 2024 года в Узбекистане матчем с командой Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе D встретились в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Матч завершился вничью — 1:1.

Казахстанец Биржан Оразов открыл счет уже на пятой секунде. Испанцы отыгрались на 17-й минуте усилиями Хесуса Гордильо.

В первом тайме сборная Казахстана осталась в меньшинстве. На девятой минуте прямую красную карточку получил Даурен Турсагулов, который пропустит матч второго тура. За две минуты в формате "три на четыре" казахстанцы смогли оставить свои ворота в неприкосновенности.

В другом матче группы D сборная Ливии обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1, благодаря чему заняла первое место в таблице. Именно с промежуточным лидером казахстанцы встретятся во втором туре — 18 сентября.

Напомним, сборная Испании выигрывала чемпионат мира по футзалу в 2000 и 2004 годах. На данный момент она занимает третье место в рейтинге ФИФА, Казахстан — восьмое, Новая Зеландия — 19-е, Ливия — 50-е.

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