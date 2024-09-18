Чемпионат мира по футзалу, Ливия — Казахстан: время начала, прямая трансляция матча

В среду, 18 сентября, сборная Казахстана по футзалу проведет второй матч на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой с Ливией.

Во сколько начнется матч?

Игра группы D состоится в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.

Как сборная Казахстана сыграла в первом туре?

Команда стартовала на первенстве в Узбекистане матчем со сборной Испании — двукратными чемпионами мира. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ливийцы же в первом туре обыграли Новую Зеландию со счетом 3:1 и стали промежуточным лидером группы D.

В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на чемпионат мира вошли 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.

При этом с Ливией не сможет сыграть Даурен Турсагулов. Он получил красную карточку в матче с Испанией и дисквалификацию на следующую встречу.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.

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