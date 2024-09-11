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Доску для игры в тогызкумалак запустили в космос

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Доска для игры в тогызкумалак в космосе
Доска для игры в тогызкумалак в космосе. Фото: gov.kz

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане, в космос запустили доску для игры в тогызкумалак, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта.

Как сообщается на официальном сайте Министерства туризма и спорта РК, 9 сентября состоялись первые партии по тогызкумалаку. Участники сделали первый ход на 9-й игровой доске, включающей 9 игроков.

"Особенно значимым событием стало отправление доски для тогызкумалака в космос. В соответствии с соглашением с российским космическим агентством доска с камнями была впервые запущена в стратосферу в рамках Игр кочевников и затем успешно возвращена на Землю", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что в турнире по тогызкумалаку участвуют 114 спортсменов из 41 страны, включая Колумбию, Бангладеш, Великобританию, Францию, Германию, США, Китай, Латвию, Африку и арабские страны.

Отметим, согласно информации на сайте Федерации школьного спорта, игра тогызкумалак – настольная игра на доске на логику и смекалку, способствующая развитию математического мышления.

В основу игры положено число 9 (9х9=81 и 2х9х9=162).

В ней участвуют всего два игрока. На доске каждый игрок имеет по 9 лунок, расположенных друг напротив друга. Каждая лунка имеет свое название: 1 - арт, 2 - тектурмас, 3 - атотпес, 4 - атсыратар, 5 - бель, 6 - бельбасар, 7 - кандыкакпан, 8 - кокмоин, 9 - мандай. Доска имеет еще две накопительные лунки, называемые "казан". Каждому игроку дается по 81 шарику своего цвета. В каждую свою лунку игрок распределяет по 9 шариков.

Основная задача игроков – перекладывая шарики в игровых лунках, собрать их как можно больше в свой "казан".

На официальном сайте Минспорта указано, что с 2021 года тогызкумалак входит в перечень национальных видов спорта вместе с такими играми, как аударыспак, асык ату, байге, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі и құсбегілік.

Напомним, с 8 по 13 сентября в Астане проходят пятые Всемирные игры кочевников – торжественное открытие игр состоялось в воскресенье на стадионе "Астана Арена", на открытии с приветственной речью выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Почетными гостями мероприятия стали президенты Узбекистана и Кыргызстана, председатель халк маслахаты Туркменистана, раис Республики Татарстан и глава Республики Саха.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 89 стран. Мы писали подробно, какие виды спорта представлены на мероприятии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2159979-dosku-dlya-igry-v-togyzkumalak-vpervye-zapustili-v-kosmos/

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