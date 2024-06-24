"Такая же радость, как и золотая медаль": Ерлик Сертай о завоевании бронзы на чемпионате Азии

Казахстанский спортсмен Ерлик Сертай, который на текущем чемпионате Азии по фехтованию отметился бронзовой медалью, поделился впечатлениями после завоевания награды, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальной схватке казахстанец Ерлик Сертай уступил представителю Гонконга Хо Вай Хангу и таким образом стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2024.

"Это моя первая медаль как взрослого спортсмена. Чемпионат Азии, на самом деле, был сложный для меня как эмоционально, так и психологически. Самое сложное было продержаться и распределить силу на целый день. Результат был очень важен и эта победа принесла такую же радость, как и золотая медаль! Эмоции переполняли не от того, что я завоевал, а от того как я фехтовал и показал себя", - делится спортсмен.

Напомним, что мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге в составе Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова и Ерлика Сертая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.