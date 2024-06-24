Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Такая же радость, как и золотая медаль": Ерлик Сертай о завоевании бронзы на чемпионате Азии

Опубликовано:

Казахстанский спортсмен Ерлик Сертай
Казахстанский спортсмен Ерлик Сертай. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Казахстанский спортсмен Ерлик Сертай, который на текущем чемпионате Азии по фехтованию отметился бронзовой медалью, поделился впечатлениями после завоевания награды, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальной схватке казахстанец Ерлик Сертай уступил представителю Гонконга Хо Вай Хангу и таким образом стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2024.

"Это моя первая медаль как взрослого спортсмена. Чемпионат Азии, на самом деле, был сложный для меня как эмоционально, так и психологически. Самое сложное было продержаться и распределить силу на целый день. Результат был очень важен и эта победа принесла такую же радость, как и золотая медаль! Эмоции переполняли не от того, что я завоевал, а от того как я фехтовал и показал себя", - делится спортсмен.

Напомним, что мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге в составе Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова, Эльмира Алимжанова и Ерлика Сертая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2123001-takaya-zhe-radost-kak-i-zolotaya-medal-erlik-sertay-o-zavoevanii-bronzy-na-chempionate-azii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.