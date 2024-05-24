Сборная Казахстана сыграет за бронзу домашнего Кубка Азии

Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею примет участие в матче за третье место на домашнем Кубке Азии в Талдыкоргане, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу завершились встречи второго тура. Сборная Казахстана обыграла команду Таиланда со счетом 9:2 и набрала четыре очка. Выше в таблице оказались Иран (семь баллов) и Малайзия (пять), которые и встретятся в финале.

Казахстанцы оспорят бронзу с представителями Таиланда, замкнувшими таблицу без набранных очков. Матч за третье место и финал состоятся в субботу, 25 мая.

Сборная Казахстана дважды становилась бронзовым призером Кубка Азии по индор-хоккею — в 2014 и 2022 годах. Еще три раза команда выигрывала серебро (2015, 2017, 2019).

Действующий чемпион турнира — Малайзия. Все другие восемь розыгрышей остались за Ираном.

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