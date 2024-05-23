Бывшую российскую фигуристку отпустили выступать за Казахстан, сообщают СМИ

Софья Самоделкина получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) перейти под флаг Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Девушка сменила гражданство с российского на казахстанское в августе 2023 года. Процедура прошла в общем порядке, так как мать Самоделкиной ранее была гражданкой РК.

По информации источника, казахстанская сторона направила официальный запрос на переход фигуристки. Сообщается, что в ФФККР в четверг дали разрешение.

Таким образом, 17-летняя Самоделкина с высокой вероятностью со следующего сезона сможет представлять Казахстан на официальных соревнованиях. Однако формально подтвердить переход также должен Международный союз конькобежцев (ISU).

Ранее Самоделкина объяснила свое решение выступать за Казахстан. На данный момент она тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

За время своей карьеры фигуристка становилась призером юниорского первенства России, занимала четвертое место на взрослом чемпионате страны. Также Самоделкина выигрывала золото и серебро этапов национального Гран-при.

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