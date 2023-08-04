Российская звездная фигуристка сменила гражданство на казахстанское

Софья Самоделкина. Фото: fsrussia.ru/Ольга Тимохова

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана. Однако будет ли она выступать за страну, пока неизвестно.

Сегодня издание РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина намерена сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

Однако, по данным издания, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не дала согласие на переход. Генеральный директор ФФККР Александр Коган отказался от комментариев.

При этом сообщалось, что даже в случае перехода фактически Самоделкина останется работать в ЦСКА в группе тренера Светланы Соколовской, в которой также работают серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова, олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк, серебряный призер чемпионата Европы - 2019 Александр Самарин и другие фигуристы.

Отмечается, что в прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, на этапе в Сочи стала второй, на чемпионате России - 11-й.

Между тем в Казахстанском союзе конькобежцев корреспонденту МИА "Казинформ" подтвердили, что спортсменка получила гражданство Казахстана. Однако в союзе заявили, что не ходатайствовали о переходе Самоделкиной под казахстанский флаг.

"Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную РК. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно.

Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается Министерство внутренних дел", - заявили в Союзе.

Здесь также пояснили, что, если гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку для участия в выступлениях сборной. Однако этот вопрос Казахстанским союзом конькобежцев в настоящее время не рассматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2031344-rossiyskaya-zvezdnaya-figuristka-smenila-grazhdanstvo-na-kazahstanskoe/