"Не вижу минусов": российская фигуристка объяснила решение выступать за Казахстан

17-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина в подкасте "Что там в миксте" объяснила, почему решила выступать за Казахстан, передает Sports.kz.

Самоделкина рассказала, что разговор с родителями состоялся, когда у нее был очень тяжелый сезон в фигурном катании. В тот период у девушки была сильная апатия и непонимание, что делать дальше.

"Папа мне говорит: "Какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера?". Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна. "Хочешь за другую страну выступать?" Я сначала: «Нет». Потом говорю: «А какие в этом плюсы?". И они: "Ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты. Это не быстрый вопрос, если ты за — давай думать об этом, разрабатывать", - рассказала София.

В итоге фигуристка согласилась сменить страну.

"О какой стране — речи не было. Просто был вопрос, и я дала ответ. Прошло межсезонье. Было много вариантов, мама предложила проработать тему с Казахстаном, так как она уроженка этой страны. Я говорю: "Не вижу никаких минусов. Люблю эту страну, была там не раз, выиграла турнир Дениса Тена".

Когда мама сказала про Казахстан и что-то там начало решаться, я пришла к Светлане Владимировне (Соколовской, тренеру - прим. ред.). Говорю, что хочу попробовать", - вспоминает фигуристка.

Она призналась, что на тот момент уже хотела выступать за другую страну, потому что хотела попробовать себя на международной аренде.

"Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу", — отметила Самоделкина.

Напомним, в августе 2023 года серебряный призер первенства России среди юниоров София Самоделкина получила казахстанское гражданство в общем порядке, так как ее мать ранее была гражданкой РК. Смену гражданства фигуристки комментировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В октябре 2023 года тренер сборной Казахстана сообщала, что Самоделкина может участвовать в чемпионате Казахстана по фигурному катанию, но для этого ей нужно получить открепление от российской стороны.

Тогда же отмечалось, что на последнем чемпионате России Самоделкина заняла 11-е место. Ее лучший результат на этом турнире – четвертая позиция.