Призер чемпионата мира из Казахстана только через суд добился денежного вознаграждения

Был признан незаконным отказ Минспорта в выплате денежных поощрений спортсмену-ветерану, призеру чемпионата мира по гиревому спорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в сентябре 2023 года в городе Хива прошел чемпионат мира по гиревому спорту, где истец в составе команды Республики Казахстан участвовал среди ветеранов в возрастной группе 65-69 лет в весовой категории +85 кг и завоевал два первых и второе место по трем дисциплинам.

14 ноября 2023 года спортсмен обратился в министерство по поводу выплаты денежных поощрений за занятые призовые места на чемпионате мира.

"Однако министерством была проведена процедура заслушивания и представлен ответ об отказе в выплате денежного вознаграждения", - сообщили в суде.

Не согласившись ответом, спортсмен обратился в суд с административным иском.

От представителя ответчика поступил отзыв, в котором тот просил в удовлетворении иска отказать в полном объеме. Возражения были мотивированы тем, что мужчина является спортсменом-ветераном, то есть завершившим спортивную карьеру. А нормами не предусмотрены выплаты денежных поощрений спортсменам-ветеранам.

Суд посчитал, что оснований для отказа в выплате денежного поощрения у ответчика не имелось.

"Доводы ответчика о том, что документы представляются аккредитованными республиканскими и (или) региональными спортивными федерациями по видам спорта не позднее 10 рабочих дней после завершения соревнования, а истец в указанный срок не обращался в уполномоченный орган, судом признаны несостоятельными.

Следовательно, доводы ответчика о том, что в правилах выплата денежного вознаграждения предусмотрена только членам национальной сборной команды и в бюджете не предусмотрены расходы по выплате денежного вознаграждения ветеранам спорта, также являются несостоятельными", - установил суд.

Решением суда административный иск был удовлетворен. Министерство обязали произвести спортсмену выплату денежных поощрений за занятые два первых и одно второе место на чемпионате мира по гиревому спорту в Хиве.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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