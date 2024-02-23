Тренер из СКО назвал высокопоставленного чиновника "беспредельщиком" и проиграл суд

В Петропавловске суд обязал тренера по боксу, назвавшего руководителя областного управления физкультуры и спорта "беспредельщиком", принести ему публичные извинения. После чего боксер обратился за помощью к акиму СКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Эта история противостояния тренера и высокопоставленного чиновника началась в марте 2023 года.

Как следует из материалов дела, тогда в социальных сетях было размещено видео, где тренер по боксу Денис Языков рассказывает, что "начальник облспорта Сергей Мелехов, будучи по специальности конькобежцем, незаконно получал зарплату тренера по волейболу", что "у него были проблемы с законом", а также называет руководителя "беспредельщиком".

После этого глава областного управления физкультуры и спорта обратился с иском в суд, попросив признать данные сведения несоответствующими действительности и обязать ответчика опубликовать опровержение и публично извиниться.

В судебном заседании представители истца пояснили, что да, действительно, в отношении Сергея Мелехова ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения и растраты бюджетных средств, однако постановлением Антикоррупционной службы уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях руководителя управления состава уголовного правонарушения.

"Факт незаконного получения заработной платы Мелеховым не нашел своего подтверждения и был опровергнут собранными по делу доказательствами.

В частности, из его объяснений следует, что он работал вспомогательным тренером (тренер по общей физической подготовке) и свои должностные обязанности полностью выполнял: предоставлял основному тренеру методические пособия по тренировкам, посещал тренировки, где наблюдал за тренировочным процессом, обсуждал с тренером планы тренировок и их место проведения, что также нашло свое подтверждение материалами уголовного дела", - следует из решения суда №2 Петропавловска.

Более того, в суде прозвучало, что чиновник тратил заработанную на должности вспомогательного тренера зарплату на приобретение инвентаря и спортивной одежды для спортсменов.

Ответчик и его представитель иск не признали, пояснив, что "опубликованные Языковым сведения соответствуют действительности. И, несмотря на то, что уголовное дело прекращено, факт незаконного получения заработной платы подтверждается аудиторскими отчетами, которые не признаны незаконными и не отменены".

В итоге суд встал на сторону чиновника.

"Согласно заключению специалиста, "беспредельщик" - это тот, кто реализует беззаконие и произвол. Таких действий со стороны Мелехова судом не установлено… Таким образом, поскольку судом установлен факт распространения порочащих сведений и то, что данные сведения не соответствуют действительности, требования истца подлежат удовлетворению", - говорится в решении суда.

Суд обязал тренера опубликовать опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию руководителя управления физкультуры и спорта и принести ему публичные извинения в социальных сетях.

Кроме того, по решению суда боксер должен оплатить услуги представителя истца и расходы за производство заключения специалиста - всего 330 тысяч 175 тенге.

Денис Языков подал апелляционную жалобу в областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу со дня его оглашения.

Однако тренер сдаваться не собирается. На встрече акима Северо-Казахстанской области с населением Денис Языков публично обратился к главе региона Гауезу Нурмухамбетову с просьбой разобраться в ситуации.

"Руководитель аппарата здесь присутствует, я ему даю поручение вместе с правоохранительными органами взять этот вопрос на контроль. Буквально в короткое время со всеми правоохранительными и силовыми органами, которых это касается, проверить и проинформировать меня", - поручил глава региона.

Денис Языков передал все имеющиеся у него документы руководителю аппарата.

По информации официального сайта Управления физической культуры и спорта акимата СКО, Сергей Мелехов родился 15 октября 1987 года в селе Смирново Северо-Казахстанской области.

Окончил в 2009 году Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева по специальности "физическая культура и спорт", в 2015 году - Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина по специальности "электроэнергетика".

Мастер спорта РК по конькобежному спорту, тренер высшей категории.

9 апреля 2020 года был назначен руководителем Управления физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области.