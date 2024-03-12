Тренеров осудили за хищения в Шымкенте

Приговором суда осуждены к ограничению свободы сроком на 1 и 2 года тренеры спортивных школ Управления физической культуры и спорта Шымкента по факту хищения бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации официального сайта надзорного органа, в ходе судебного разбирательства установлено, что период с 2022 по 2023 годы тренерами путем предоставления подложных командировочных документов о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в Алматы, Тараз и Туркестанскую область совершено хищение на сумму более 6 млн тенге.

Ущерб полностью возмещен государству.

В прокуратуре отметили, что правоохранительными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению преступлений против хищения государственных средств.

Напомним, ранее в Семее осудили фитнес-инструктора, который оказывал замужней клиентке знаки внимания, а после стал шантажировать ее перепиской и получил 3,5 млн тенге. Мужчина получил пять лет лишения свободы за вымогательство.

А в Петропавловске суд обязал тренера по боксу, назвавшего руководителя областного управления физкультуры и спорта "беспредельщиком", принести ему публичные извинения и опубликовать опровержение.