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Эзотерика

Тренеров осудили за хищения в Шымкенте

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Тренер в спортзале
Тренер. Иллюстративное фото: pexels.com

Приговором суда осуждены к ограничению свободы сроком на 1 и 2 года тренеры спортивных школ Управления физической культуры и спорта Шымкента по факту хищения бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации официального сайта надзорного органа, в ходе судебного разбирательства установлено, что период с 2022 по 2023 годы тренерами путем предоставления подложных командировочных документов о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в Алматы, Тараз и Туркестанскую область совершено хищение на сумму более 6 млн тенге.

Ущерб полностью возмещен государству.

В прокуратуре отметили, что правоохранительными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению преступлений против хищения государственных средств.

Напомним, ранее в Семее осудили фитнес-инструктора, который оказывал замужней клиентке знаки внимания, а после стал шантажировать ее перепиской и получил 3,5 млн тенге. Мужчина получил пять лет лишения свободы за вымогательство.

А в Петропавловске суд обязал тренера по боксу, назвавшего руководителя областного управления физкультуры и спорта "беспредельщиком", принести ему публичные извинения и опубликовать опровержение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066715-trenerov-osudili-za-hischeniya-v-shymkente/

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