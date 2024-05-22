Сборная Казахстана выиграла два матча и поборется за медали домашнего Кубка Азии

Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею пробилась в четверку сильнейших на домашнем Кубке Азии, который принимает Талдыкорган, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду на турнире завершился групповой этап. По его итогам сборная Казахстана набрала семь очков из девяти возможных.

Хозяева соревнований одержали победы над Индонезией (6:2) и Оманом (4:0). Также казахстанцы сыграли вничью с Малайзией (3:3), которой и уступили первое место в группе B по дополнительным показателям.

Со второй позиции в квартете национальная команда пробилась в следующий этап. В борьбе за медали казахстанцы проведут групповой мини-турнир с Малайзией, Ираном и Таиландом.

По его итогам две сильнейшие команды квалифицируются в финал, а другие сыграют матч за бронзовые медали.

Сборная Казахстана на последних пяти Кубках Азии попадала на пьедестал, однако ни разу не становилась чемпионом. В активе команды три серебряные (2015, 2017, 2019 годы) и две бронзовые (2013, 2022) медали.

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