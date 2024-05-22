Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана выиграла два матча и поборется за медали домашнего Кубка Азии

Опубликовано:

Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею на КА-2024
Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею. Фото: Азиатская федерация хоккея на траве

Мужская сборная Казахстана по индор-хоккею пробилась в четверку сильнейших на домашнем Кубке Азии, который принимает Талдыкорган, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду на турнире завершился групповой этап. По его итогам сборная Казахстана набрала семь очков из девяти возможных.

Хозяева соревнований одержали победы над Индонезией (6:2) и Оманом (4:0). Также казахстанцы сыграли вничью с Малайзией (3:3), которой и уступили первое место в группе B по дополнительным показателям.

Со второй позиции в квартете национальная команда пробилась в следующий этап. В борьбе за медали казахстанцы проведут групповой мини-турнир с Малайзией, Ираном и Таиландом.

По его итогам две сильнейшие команды квалифицируются в финал, а другие сыграют матч за бронзовые медали.

Сборная Казахстана на последних пяти Кубках Азии попадала на пьедестал, однако ни разу не становилась чемпионом. В активе команды три серебряные (2015, 2017, 2019 годы) и две бронзовые (2013, 2022) медали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2105433-sbornaya-kazahstana-vyigrala-dva-matcha-i-poboretsya-za-medali-domashnego-kubka-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.