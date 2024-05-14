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Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал провал на олимпийском отборе

Опубликовано:

Эльмира Сыздыкова
Эльмира Сыздыкова. Фото: olympic.kz

Женская команда Казахстана по борьбе не смогла завоевать ни одной квоты в период отборочных соревнований и таким образом, наша страна в данном виде не будет представлена на ОИ-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главный тренер женской сборной по борьбе Кайрат Сагадеев подвел итоги провального выступления.

"К сожалению, мы не смогли оправдать доверие и надежды болельщиков. Ни одной путевки не завоевали. Подобная ситуация произошла впервые. Ее очень сложно описать словами. Когда я возглавил команды в 2022 году, я верил, что мы завоюем две олимпийские квоты. Я верил в это, и ситуация позволяло на это рассчитывать.

Эльмира Сыздыкова в весе до 76 килограммов серьезно повредила ногу. Спортсмены с такой травмой не могут выходить на ковер как минимум год. Но она возвращалась в борьбу. При этом улучшала свои результаты. Однако эта травма помешала Эльмире остаться без Олимпиады. Джамиле Бакбергеновой, завоевавшей медаль на чемпионате мира в весовой категории до 72 кг, также не досталась путевка в олимпийском весе. Многие критикуют Елену Шалыгину за то, что она борется, хотя ей уже около сорока лет. Однако  Елена обыграла всех девушек в команде в своем весе. Физическая подготовка по-прежнему у нее на высоком уровне. Лауре Ганикызы (50 кг), Лауре Алмаганбетовой (57 кг), Ирине Кузнецовой (62 кг), выступавшим на турнире в Стамбуле, не хватило опыта.

Печально, что мы не смогли оправдать доверие болельщиков. Женская борьба в нашей стране еще нуждается в развитии. Считаю, что необходимо увеличить количество проводимых в Казахстане международных турниров, на которых будут выступать спортсмены резерва. У нас очень мало спортсменок ближайшего резерва. А там, где нет конкуренции, нет и результата. Если количество международных соревнований, проводимых в нашей стране, увеличится, если мы сможем заявлять нескольких спортсменов в одном весе, это было бы лучом надежды",- сказал тренер, - подытожил Сагадеев.

Напомним, женская сборная Казахстана по вольной борьбе не смогла получить лицензии на Олимпиаду-2024 по итогам отборочного турнира в Стамбуле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2100332-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-prokommentiroval-proval-na-olimpiyskom-otbore/

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