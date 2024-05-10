"Я здесь хозяин": Елдос Сметов прокомментировал выступление на мировом турнире в Астане

Бронзовый призер турнира мировой серии Grand Slam в Астане Елдос Сметов рассказал о первых впечатлениях после победы в схватке за третье место, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В поединке за бронзовую медаль двукратный олимпийский призер одолел азербайджанского дзюдоиста Абиля Юсифова.

"Я выступал в Астане девять лет назад. Мне не хватало поддержки народа. И сегодня она была просто прекрасная. С момента начала соревнований я почувствовал, что это мое место, что я здесь хозяин. Было бы здорово, если бы я выиграл "золото" и спел гимн. Однако цена этой бронзовой медали тоже высокая. Я нахожу свой собственной стиль борьбы, погружаюсь в этот процесс. Ничто не мешает мне достигать своих целей. Как вы знаете, я выиграл все соревнования в мире. Осталось только олимпийское "золото". Я был рядом. Осталось теперь только завоевать.

В нашей весовой категории конкуренция внутри страны высокая. Эта ситуация радует. Было бы здорово, если так было не только в весе до 60 килограммов, а во всех дивизионах. Эту медаль я посвящаю своему малышу, который родился пять месяцев назад, и моей маме, которая накануне Дня победы отметила свой день рождения", - поделился Сметов.

Напомним, в первый соревновательный день международного турнира в Астане казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева завоевала золотую медаль.

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