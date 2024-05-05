Казахстанский синхронист стал призером этапа Кубка мира

Казахстанец Виктор Друзин попал на пьедестал почета этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который прошел в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований 17-летний спортсмен представил сольную произвольную программу. За выступление он получил 163.7189 балла и уступил только колумбийцу Густаво Санчесу (204.0210). Третье место в этом виде занял американец Кеннет Годет (161.6187).

В аналогичной дисциплине среди женщин казахстанка Карина Магрупова показала пятый результат. Также в воскресенье Друзин выступил в паре с Анной Павлецовой в произвольной программе среди смешанных дуэтов. Казахстанцы остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Суммарно представители республики на этапе в Париже выиграли три медали. Ранее чемпионами соревнований стали Эдуард Ким и Наргиза Болатова, а серебряную награду добыла женская сборная Казахстана.

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