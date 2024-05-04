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Казахстанцы стали чемпионами этапа Кубка мира по артистическому плаванию

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Казахстанские синхронисты Эдуард Ким и Наргиза Болатова
Эдуард Ким и Наргиза Болатова: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представители национальной сборной Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким и Наргиза Болатова завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанцы стали чемпионами в технической программе среди смешанных команд. Спортсменам за свое выступление в столице Франции удалось набрать 216.3250 балла, что позволило им занять первую строчку в зачете.

Серебро этапа завоевали представители Италии Филиппо Пелати и Сара Мария Ризеа с результатом в 207.5367 очков.

Замкнули тройку лидеров пловцы из Испании Жорди Касирес Иглесиас и Жудиз Калво Реквена, завоевавшие бронзовые медали с результатом 198.8417 балла.

Ранее казахстанский дуэт Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой стал обладателем серебряных наград за выступление на этапе Кубка мира в столице Китая Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2096294-kazahstancy-stali-chempionami-etapa-kubka-mira-po-artisticheskomu-plavaniyu/

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