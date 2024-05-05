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Сборная Казахстана стала призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Опубликовано:

Казахстанские синхронистки в бассейне
Казахстанские синхронистки. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсменки попали на пьедестал этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже (Франция) и принесли национальной сборной вторую медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительницы республики заняли третье место в произвольной программе среди женских команд. За свое выступление казахстанки получили 253.6353 балла.

Национальную команду представляли Наргиза Болатова, Этери Какутия, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Арина Мясникова, Анна Павлецова, Жаклин Якимова и Жания Жиенгазы.

Чемпионками этапа в Париже в этом виде стали японки (323.3207). Серебро выиграла сборная Канады (297.5853).

Для сборной Казахстана медаль женской команды стала второй на соревнованиях в столице Франции. Ранее Болатова в паре с Эдуардом Кимом выиграла золото в технической программе смешанных дуэтов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2096513-sbornaya-kazahstana-stala-prizerom-etapa-kubka-mira-po-artisticheskomu-plavaniyu/

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