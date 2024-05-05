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Казахстанскую дзюдоистку дисквалифицировали в схватке за медаль Grand Slam

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Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш
Камила Берликаш. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В заключительный день турнира Grand Slam в Душанбе казахстанские дзюдоисты остались без медалей. В шаге от пьедестала остановилась Камила Берликаш, передает NUR.KZ.

Спортсменка боролась за бронзу в весовой категории свыше 78 килограммов. Соперницей Берликаш выступила Урсула Хофман. Казахстанка занимает 16-е место в мировом рейтинге своего дивизиона, полька — 82-е.

По ходу схватки дзюдоистки получили по два шидо — то есть предупреждения. На последней минуте основного времени судья зафиксировала третье нарушение у Берликаш, что автоматически привело к хансоку-маке — поражению спортсменки.

Таким образом, казахстанка осталась без медали Grand Slam в Душанбе. Суммарно по итогам соревнований в столице Таджикистана национальная сборная выиграла три бронзовых награды. Их заработали Магжан Шамшадин, Дархан Койбагар и Абылайхан Жубаназар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2096531-kazahstanskuyu-dzyudoistku-diskvalificirovali-v-shvatke-za-medal-grand-slam/

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