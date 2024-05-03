Казахстанский дзюдоист стал призером турнира Grand Slam в Душанбе

В Душанбе стартовал турнир серии Grand Slam по дзюдо. В первый день один казахстанский спортсмен поднялся на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.
В весовой категории до 60 килограммов Магжан Шамшадин, недавно восстановившийся после травмы, дошел до финала. В решающей схватке ему противостоял таджикистанец Мухаммадсолех Куватов.
Счет в финальном противостоянии не был открыт, но примерно за полторы минуты до конца основного времени казахстанец пропустил результативную атаку. Куватов оформил иппон и одержал досрочную победу.
Перед турниром в Душанбе Шамшадин занимал 22-е место в мировом рейтинге своей весовой категории, его соперник по финалу — 50-е.
Grand Slam в столице Таджикистана продлится до 5 мая включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2095553-kazahstanskiy-dzyudoist-stal-prizerom-turnira-grand-slam-v-dushanbe/