Казахстанский дзюдоист стал призером турнира Grand Slam в Душанбе

В Душанбе стартовал турнир серии Grand Slam по дзюдо. В первый день один казахстанский спортсмен поднялся на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 60 килограммов Магжан Шамшадин, недавно восстановившийся после травмы, дошел до финала. В решающей схватке ему противостоял таджикистанец Мухаммадсолех Куватов.

Счет в финальном противостоянии не был открыт, но примерно за полторы минуты до конца основного времени казахстанец пропустил результативную атаку. Куватов оформил иппон и одержал досрочную победу.

Перед турниром в Душанбе Шамшадин занимал 22-е место в мировом рейтинге своей весовой категории, его соперник по финалу — 50-е.

Grand Slam в столице Таджикистана продлится до 5 мая включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.