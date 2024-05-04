Казахстанский дзюдоист сенсационно стал призером Grand Slam в Душанбе

Во второй день турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан) казахстанский дзюдоист Дархан Койбагар выиграл бронзовую медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен занимает 142-е место в мировом рейтинге весовой категории до 73 килограммов, однако он сумел дойти до полуфинала. В решающую схватку Койбагар не попал и получил возможность побороться за бронзу.

В медальном противостоянии его соперником выступил монгол Эрденебаяр Батзая — 31-й номер мирового рейтинга. Основное время завершилось нулевой ничьей, а решающее очко забрал казахстанец.

Медаль Койбагара стала второй для национальной сборной на турнире в Душанбе. В первый день соревнований в столице Таджикистана бронзу выиграл Магжан Шамшадин (до 60 килограммов). В субботу за третье место также поборется казахстанец Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма).

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