Досрочная победа принесла казахстанскому дзюдоисту медаль Grand Slam

Сборная Казахстана по дзюдо выиграла третью медаль на турнире серии Grand Slam в Душанбе усилиями Абылайхана Жубаназара, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен уступил в полуфинале в весовой категории до 81 килограмма и получил возможность побороться за бронзу. В медальном противостоянии его соперником выступил чех Адам Копецки — 43-й номер мирового рейтинга.

За две минуты, то есть половину основного времени схватки, Жубаназар провел два результативных приема. Оба были отмечены "вадза-ари", что принесло досрочную победу казахстанцу, который занимает 16-е место в мировом рейтинге своего дивизиона.

Таким образом, сборная Казахстана завершила субботнюю соревновательную программу с двумя бронзовыми медалями. Ранее на пьедестал поднялся Дархан Койбагар. Суммарно на турнире в Душанбе казахстанцы выиграли три бронзы — днем ранее награда досталась Магжану Шамшадину.

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