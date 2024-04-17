Казахстанский борец признан лучшим в мире

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков возглавил рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 86 килограммов, передает NUR.KZ.

У казахстанского борца в активе 52 400 очков. На втором месте расположился американский спортсмен Дэвид Тейлор с 45 000 баллами. Замыкает тройку лидеров борец из Сан-Марино Майлс Назем Амин (44 000 очков).

Напомним, на минувшем чемпионате Азии в столице Кыргызстана Бишкеке Азамат Даулетбеков стал трехкратным чемпионом. Ранее, ему покорился пьедестал двух предыдущих континентальных первенствах — в Улан-Баторе (2022 год) и в Астане (2023 год).

Ранее, Даулетбеков подвел итоги своего выступления на континентальном первенстве в Бишкеке и рассказал кому посвятил свою победу.

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