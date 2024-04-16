Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехкратный чемпион Азии по борьбе рассказал, кому посвятил свою победу

Опубликовано:

Казахстанский борец Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков подвел итоги своего выступления на континентальном первенстве в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков в третий раз в карьере стал чемпионом Азии. В столице Кыргызстана он смог выиграть у своего принципиального соперника.

Сейчас страна переживает тяжелые времена. Регионы затоплены, население вынуждено покинуть свои дома. Хотелось порадовать болельщиков в такой критический момент. Я посвящаю эту победу народу, пострадавшему от паводков. До парижской Олимпиады осталось мало времени. Подготовка проходит успешно и по плану, 25 апреля стартуют очередные учебно-тренировочные сборы. В Будапеште пройдет турнир, и если позволят тренеры, я приму участие в нем",- сказал Даулетбеков.

Напомним, в финале в весовой категории до 86 килограммов казахстанец встретился с узбекистанцем Джабраилом Шапиевым. Развязка упорного противостояния наступила на последних секундах, когда Даулетбекову удалось одним броском набрать четыре очка. В итоге 30-летний казахстанец выиграл со счетом 5:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085617-trehkratnyy-chempion-azii-po-borbe-rasskazal-komu-posvyatil-svoyu-pobedu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.