Трехкратный чемпион Азии по борьбе рассказал, кому посвятил свою победу

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков подвел итоги своего выступления на континентальном первенстве в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков в третий раз в карьере стал чемпионом Азии. В столице Кыргызстана он смог выиграть у своего принципиального соперника.

Сейчас страна переживает тяжелые времена. Регионы затоплены, население вынуждено покинуть свои дома. Хотелось порадовать болельщиков в такой критический момент. Я посвящаю эту победу народу, пострадавшему от паводков. До парижской Олимпиады осталось мало времени. Подготовка проходит успешно и по плану, 25 апреля стартуют очередные учебно-тренировочные сборы. В Будапеште пройдет турнир, и если позволят тренеры, я приму участие в нем",- сказал Даулетбеков.

Напомним, в финале в весовой категории до 86 килограммов казахстанец встретился с узбекистанцем Джабраилом Шапиевым. Развязка упорного противостояния наступила на последних секундах, когда Даулетбекову удалось одним броском набрать четыре очка. В итоге 30-летний казахстанец выиграл со счетом 5:2.

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