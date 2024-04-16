Казахстан занял пятое место в медальном зачете чемпионата Азии по борьбе

В столице Кыргызстана Бишкеке завершился двадцатый чемпионат Азии по видам борьбы, на котором сборная Казахстана вошла в пятерку сильнейших, передает NUR.KZ.

На соревнованиях выступали представители мужской и женской вольной борьбы, а также спортсмены греко-римского стиля.

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял пятое место. В активе команды две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. По общей сумме медалей (12) представители республики показали четвертый результат.

Казахстанские "вольники" и "классики" принесли национальной сборной по четыре награды (1-2-1). В первой категории чемпионом стал Азамат Даулетбеков, во второй — Ержет Жарылкасын. В активе женской сборной четыре бронзы.

Выше Казахстана в медальном командном зачете расположились Япония и Иран (по 9 золотых наград), а также Кыргызстан (4) и Китай (3).

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