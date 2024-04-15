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Казахстанский борец классического стиля стал чемпионом Азии на первенстве в Бишкеке

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Казахстанский борец Ержет Жарылкасын
Казахстанский борец Ержет Жарылкасын: НОК РК

Казахстанский борец Ержет Жарылкасын, выступающий в классическом греко-римском стиле завоевал золотую медаль на чемпионате Азии-2024 в Бишкеке (Кыргызстан), передает NUR.KZ.

Соперником Ержета в финальной схватке весовой категории до 63 килограммов выступил представитель Японии Аята Сузуки. Отметим, что японец является бронзовым призером азиатских первенств 2021 и 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 6-6.

Это первая золотая медаль для Казахстана в греко-римской борьбе на данном турнире. Напомним ранее на этом чемпионате Азии первое место завоевал отечественный вольник Азамат Даулетбеков.

Третье золото в актив сборной сегодня может записать Нурсултан Турсынов, он выступит в финале дивизиона до 87 килограммов, также за бронзовую медаль поборется Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085278-kazahstanskiy-borets-klassicheskogo-stilya-stal-chempionom-azii-na-pervenstve-v-bishkeke/

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