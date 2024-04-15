Казахстан остался без третьего чемпиона на азиатском первенстве по борьбе в Бишкеке

Казахстанский борец Нурсултан Турсынов завоевал серебряную медаль в финале соревнований в греко-римском стиле на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке, передает NUR.KZ.
В финале весовой категории до 87 килограммов Турсынову противостоял борец из Ирана Насер Гасем Ализаде. Казахстанец потерпел поражение в заключительном выступлении со счетом 5:0.
Это вторая очная встреча спортсменов на татами. Ранее Турсынов и Ализаде противостояли друг другу на азиатском первенстве 2023 года в Астане, в том поединке победу так же одержал иранец.
Отметим, что это третья медаль в копилке сборной Казахстана за сегодня. Ранее отечественные борцы греко-римского стиля Ержет Жарылкасын и Ибрагим Магомадов завоевали для страны золотую и бронзовую медаль соответственно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085320-kazahstan-ostalsya-bez-tretego-chempiona-na-aziatskom-pervenstve-po-borbe-v-bishkeke/