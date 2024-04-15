Казахстанец завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе на континентальном первенстве в Бишкеке

Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2024, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, передает NUR.KZ.

Казахстанец занял третье место в весовой категории до 77 килограммов. В трофейной схватке ему удалось одержать победу над иранцем Амиром Али Абди со счетом 4-3.

Отметим, что Магомадов является чемпионом Азии-2023, тогда ему удалось завоевать золото в дивизионе до 77 килограммов на домашнем турнире в Астане.

Ранее чемпионом Азии стал казахстанец Ержет Жарылкасын (до 63 килограммов).

Также сегодня за золотую медаль континентального первенства будет бороться еще один представитель казахстанской сборной Нурсултан Турсынов. В финале весовой категории до 87 килограммов ему предстоит схватка с представителем Ирана Насером Гасемом Ализаде.

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