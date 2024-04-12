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Третий казахстанский борец выиграл медаль чемпионата Азии

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Казахстанский борец Асыл Айтакын
Асыл Айтакын. Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанский борец вольного стиля Асыл Айтакын стал серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен пробился в решающую схватку в весовой категории до 61 килограмма. Соперником Айтакына по финалу стал кыргызстанец Тайырбек Жумашбекулы.

Упорное противостояние завершилось победой представителя страны-хозяйки соревнований со счетом 3:1. Серебро стало для 24-летнего Айтакына первой медалью чемпионата Азии.

Следом на ковер вышел еще один казахстанец — Сырбаз Талгат. Он боролся за бронзу в весовой категории до 74 килограммов с иранцем Хуссейном Нурали Абузарипашаколеи.

По итогам схватки 25-летний Талгат уступил со счетом 2:5 и не смог выиграть свою третью медаль чемпионата Азии. Ранее казахстанец становился победителем турнира в 2021 году и брал бронзу в 2022-м.

На соревнованиях в Бишкеке в активе представителей республики теперь три награды. Помимо Айтакына серебро выиграл Ризабек Айтмухан, бронза досталась Мейрамбеку Картбаю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083958-tretiy-kazahstanskiy-borets-vyigral-medal-chempionata-azii/

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