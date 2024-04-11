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Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате Азии по борьбе

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Казахстанский борец Мейрамбек Картбай (справа)
Мейрамбек Картбай (справа). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мейрамбек Картбай принес сборной Казахстана первую медаль на чемпионате Азии по видам борьбы, который стартовал в столице Кыргызстана Бишкеке, передает NUR.KZ.

Выступление на турнире начали вольники. Картбай в весовой категории до 57 килограммов остановился в шаге от выхода в решающую схватку.

После поражения в полуфинале он боролся за бронзу. Схватку с китайцем Ли Вэйцзю казахстанец провел уверенно и выиграл со счетом 7:2. На данный момент бронза чемпионата Азии — крупнейшее достижение в карьере 26-летнего Картбая.

Также в четверг еще двое представителей республики проведут медальные схватки. Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан вышел в финал в весе до 97 килограммов. Азамат Омуржанов оспорит бронзу в категории до 79 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083289-sbornaya-kazahstana-vyigrala-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-po-borbe/

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