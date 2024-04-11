Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана завоевал "серебро" на континентальном первенстве

Первый чемпион мира по вольной борьбе в истории Казахстанского спорта Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает NUR.KZ.
Айтмухан выступил в весовой категории до 97 килограммов, в финальной схватке за "золото" ему противостоял представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов, ранее имевший титулы чемпиона мира и Азии.
Казахстанский борец уступил в заключительном поединке со счетом 2:4.
Напомним, что Ризабек Айтмухан ранее выступал в весовой категории до 92 килограммов, однако перешел на вес выше, ради завоевания олимпийской лицензии.
Ранее бронзовую медаль турнира завоевал другой казахстанец – Мейрамбек Картбай, в дивизионе до 57 килограммов он в призовой схватке одолел китайца Ли Вэйцзю.
Также за "бронзу" в категории до 79 килограммов поборолся Азамат Омуржанов, однако он уступил со счетом 6:9.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083355-pervyy-chempion-mira-po-volnoy-borbe-iz-kazahstana-zavoeval-serebro-na-kontinentalnom-pervenstve/