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Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана завоевал "серебро" на континентальном первенстве

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Первый чемпион мира по вольной борьбе в истории Казахстанского спорта Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), передает NUR.KZ.

Айтмухан выступил в весовой категории до 97 килограммов, в финальной схватке за "золото" ему противостоял представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов, ранее имевший титулы чемпиона мира и Азии.

Казахстанский борец уступил в заключительном поединке со счетом 2:4.

Напомним, что Ризабек Айтмухан ранее выступал в весовой категории до 92 килограммов, однако перешел на вес выше, ради завоевания олимпийской лицензии.

Ранее бронзовую медаль турнира завоевал другой казахстанец – Мейрамбек Картбай, в дивизионе до 57 килограммов он в призовой схватке одолел китайца Ли Вэйцзю.

Также за "бронзу" в категории до 79 килограммов поборолся Азамат Омуржанов, однако он уступил со счетом 6:9.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083355-pervyy-chempion-mira-po-volnoy-borbe-iz-kazahstana-zavoeval-serebro-na-kontinentalnom-pervenstve/

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