Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два казахстанца поборются за золото чемпионата Азии

Опубликовано:

Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

В столице Кыргызстана Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы, в очередной соревновательный день которого в финал пробились сразу два представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Казахстанские борцы вольного стиля Азамат Даулетбеков и Асыл Айтакын одержали победы в полуфиналах континентального первенства и теперь сразятся в финальных схватках.

В битве за финал Даулетбеков, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, оказался сильнее китайского спортсмена Пейлона Ли. Поединок завершился со счетом 11:0.

Таким образом, казахстанец выступит в финале, где ему будет противостоять Джабраил Шапиев из Узбекистана.

Асыл Айтакын в своей полуфинальной схватке в весе до 61 килограмма оказался сильнее представителя Индии Акаша Дахия. Схватка завершилась со счетом 11:0. За золотую медаль казахстанец поборется с кыргызстанским спортсменом Тайырбеком Жумашбекулы.

Кроме того, один представитель республики в пятницу выступит в схватке за бронзу. Сырбаз Талгат оспорит медаль в весе до 74 килограммов с иранцем Хуссейном Нурали Абузарипашаколеи.

Финальные поединки чемпионата Азии начнутся в 17.00 по казахстанскому времени.

Напомним, в первый соревновательный день серебро в копилку сборной принес Ризабек Атмухан, а бронзу - Мейрамбек Картбай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083847-dva-kazahstantsa-poboryutsya-za-zoloto-chempionata-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.