Два казахстанца поборются за золото чемпионата Азии

В столице Кыргызстана Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы, в очередной соревновательный день которого в финал пробились сразу два представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Казахстанские борцы вольного стиля Азамат Даулетбеков и Асыл Айтакын одержали победы в полуфиналах континентального первенства и теперь сразятся в финальных схватках.

В битве за финал Даулетбеков, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, оказался сильнее китайского спортсмена Пейлона Ли. Поединок завершился со счетом 11:0.

Таким образом, казахстанец выступит в финале, где ему будет противостоять Джабраил Шапиев из Узбекистана.

Асыл Айтакын в своей полуфинальной схватке в весе до 61 килограмма оказался сильнее представителя Индии Акаша Дахия. Схватка завершилась со счетом 11:0. За золотую медаль казахстанец поборется с кыргызстанским спортсменом Тайырбеком Жумашбекулы.

Кроме того, один представитель республики в пятницу выступит в схватке за бронзу. Сырбаз Талгат оспорит медаль в весе до 74 килограммов с иранцем Хуссейном Нурали Абузарипашаколеи.

Финальные поединки чемпионата Азии начнутся в 17.00 по казахстанскому времени.

Напомним, в первый соревновательный день серебро в копилку сборной принес Ризабек Атмухан, а бронзу - Мейрамбек Картбай.

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