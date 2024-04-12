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"Пока не дотягивает": тренер назвал проблему казахстанского борца-рекордсмена

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Карысбек Махамбетов подвел итоги первого дня чемпионата Азии в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В стартовый день соревнований представители республики выиграли две медали. Мейрамбек Картбай взял бронзу в категории до 57 килограммов. Первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал серебряным призером в весе до 97 килограммов.

"Наш борец Мейрамбек Картбай впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате Азии. Он дошел до полуфинала прошлогоднего чемпионата мира, а затем проиграл. Также у него был отличный шанс победить в полуфинальной схватке в Бишкеке. Но ему не удалось удержать победу. Тем не менее, мы рады его первому успеху", — заявил Махамбетов.
"Что касается Ризабека Айтмухана, то наш борец адаптируется к весу до 97 кг. Никаких шансов соперникам перед финалом он не оставил. В финале он бился с таким же молодым спортсменом, как и он сам, чемпионом мира Ахмедом Тажудиновым. Считаю, что Ризабек дал хороший бой своему оппоненту. Ахмед – парень, который уже давно в этой категории. Его вес составляет более ста килограммов. А вес Ризабека пока еще не дотягивает. Это заметно во время схваток.
Я уверен, что первый чемпион мира из нашей страны даже в весовой категории до 97 кг покажет хорошие результаты. Его борьба впечатляет", — добавил Махамбетов.

Еще трое казахстанских борцов в четверг не смогли попасть на пьедестал. Тренер национальной команды считает, что "где-то не повезло, где-то не хватило ловкости и скорости".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083778-poka-ne-dotyagivaet-trener-nazval-problemu-kazahstanskogo-bortsa-rekordsmena/

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