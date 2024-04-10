"Мерседес" нашел замену Льюису Хэмилтону

Руководитель гоночной команды Тото Вольфф огласил список из трех потенциальных кандидатов на замену действующему пилоту Льюису Хэмилтону в следующем сезоне, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Bild.

Глава коллектива заявил, что в его списке потенциальных кандидатов на место в команде в следующем сезоне значатся три имени. Первоочередная цель Вольффа трехкратный чемпион мира, действующий пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Также, немец ведет переговоры с двукратным чемпионом мира, гонщиком "Астон Мартин" Фернандо Алонсо и пилотом молодежной программы "Мерседеса" Кими Антонелли.

Напомним, 2 февраля стало известно, что семикратный чемпион "Формулы 1" Льюис Хэмилтон по окончании сезона-2024 перейдет из "Мерседеса" в "Феррари".

Директор гоночной команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал переход семикратного чемпиона "Формулы-1", британца Льюиса Хэмилтона в "Феррари".

Ранее, появилась информация о том, что четырехкратный чемпион мира, немецкий гонщик Себастьян Феттель может вернуться в "Формулу 1" и пополнить команду "Мерседес".

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