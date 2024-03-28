"Не могу представить себе Льюиса в красном": глава "Мерседес" о переходе Хэмилтона в "Феррари"

Директор гоночной команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал переход семикратного чемпиона Формулы 1, британца Льюиса Хэмилтона в "Феррари", передает NUR.KZ со ссылкой на издание F1report.ru.

Вольфф сообщил о словах, которые он сказал Льюису Хэмилтону, когда узнал, что тот в 2025 году перейдет в команду принципиальных соперников - "Феррари".

"Конечно, я был удивлён его словами. Но, тем не менее, я понимаю его решение. Я сказал ему, что не представляю его в комбинезоне красного цвета. Мне кажется, он ему не пойдёт. Кроме этого, я посоветовал ему сделать фотографию задней части нашего болида, потому что в следующем году он будет часто его видеть именно в этом ракурсе".

Напомним, в прошлый уикенд на Гран-при в Австралии оба пилота "Мерседеса" не смогли завершить гонку, попав в аварии.

Победителем заезда стал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

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