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Конец эпохи: легенда "Формулы-1" Льюис Хэмилтон уйдет из "Мерседеса"

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Британский автогонщик Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон: Официальный сайт команды "Мерседес"

Британский гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон по окончании сезона-2024 перейдет из "Мерседеса" в "Феррари", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт немецкой команды.

Знаменитый пилот активировал опцию в контракте, подписанном в августе прошлого года. Хэмилтон выступал за "Мерседес" с 2013-го.

"Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе, — заявил британец. — "Мерседес" был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов.
Я буду вечно благодарен за невероятную поддержку моей семьи "Мерседес", особенно Тото Вольффу (руководитель команды — прим. ред.) за его дружбу и лидерство, и я хочу вместе финишировать на высоком уровне. Я на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе "Серебряных стрел" незабываемым".

Команда "Феррари" на официальном сайте подтвердила, что Хэмилтон будет сотрудничать с ней с сезона-2025. Отмечается, что с британцем подписан многолетний контракт.

При этом Карлос Сайнс-младший покинет "Феррари" по окончании сезона-2024. Испанский пилот объявил об этом в социальной сети X, не раскрыв деталей своей дальнейшей карьеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058841-konets-epohi-legenda-formuly-1-lyuis-hemilton-uydet-iz-mersedesa/

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