Казахстанская спортсменка сохранила за собой место в топ-3 олимпийского рейтинга

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова продолжает удерживать за собой позицию в лидерах олимпийского рейтинга, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, выступающая в весе до 48 килограммов, в данный момент находится на третьей строчке с 4576 очками.
На первом месте расположилась итальянская спортсменка Ассунта Скутто - 5945. Вторая позиция у японки Нацуми Цунода с 5200 очками.
Также, Абужакынова занимает высокое место и в мировом рейтинге. Она имеет в активе 5184 очка и четвертую позицию.
Напомним, на недавнем международном турнире по дзюдо серии Grand Slam в Турции казахстанка завоевала бронзовую медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2078879-kazahstanskaya-sportsmenka-sohranila-za-soboy-mesto-v-top-3-olimpiyskogo-reytinga/