Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Grand Slam в Турции

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова заняла третье место на турнире серии Grand Slam в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская дзюдоистка успешно выступила на престижном турнире в Анталье в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.
В схватке за третье место на татами ей противостояла российская спортсменка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей.
Добавим, что на пути к медали Абиба Абужакынова выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2075742-kazahstanskaya-dzyudoistka-zavoevala-bronzu-grand-slam-v-turtsii/