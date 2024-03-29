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Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Grand Slam в Турции

Опубликовано:

Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова заняла третье место на турнире серии Grand Slam в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская дзюдоистка успешно выступила на престижном турнире в Анталье в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.

В схватке за третье место на татами ей противостояла российская спортсменка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей.

Добавим, что на пути к медали Абиба Абужакынова выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2075742-kazahstanskaya-dzyudoistka-zavoevala-bronzu-grand-slam-v-turtsii/

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