Казахстанский шорт-трекист назвал самое сложное в борьбе за историческую медаль чемпионата мира

Казахстанец Денис Никиша поделился эмоциями после исторического успеха на чемпионате мира по шорт-треку, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На завершившемся турнире в нидерландском Роттердаме спортсмен выиграл серебро на дистанции 500 метров. Эта медаль стала первой для Казахстана в истории чемпионатов мира по шорт-треку.

"Эмоции сейчас невероятные. У меня просто нет слов. Наконец-то медаль у нас, наконец-то. В прошлом году она от меня ускользнула. Теперь же все получилось. Я очень доволен результатом. Серебро — достойное выступление. Впервые в истории у нас медаль с чемпионата мира. Я доволен.

Самое сложное — это всегда борьба с самим собой. Думаю, спортсмены понимают, что именно я имею в виду. Я очень доволен. Улыбка не сходит с лица.

Есть удовлетворение. Как раз сезон заканчивается. Последний международный старт. Теперь есть время отдохнуть, восстановиться. И нужно работать дальше, так как осталось два года до Олимпиады в Милане", — сказал Никиша.

Ранее к спортсмену в связи с его успехом обратился новый глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин.

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