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Геннадий Головкин поздравил казахстанца с завоеванием исторической медали на чемпионате мира

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин высказался об историческом достижении казахстанского шорт-трекиста Дениса Никиши на чемпионате мира в Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, сегодня 28-летний Никиша завоевал первую в истории Казахстана медаль чемпионата мира по шорт-треку. Ему удалось завоевать серебряную награду в дистанции на 500 метров.

"Искренне поздравляю Вас и ваших тренеров с завоеванием исторической для нашей страны медали чемпионата мира по шорт-треку!

Эта награда – результат многолетнего труда, дисциплины и упорства, проявленного на льду.

Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать казахстанских болельщиков новыми достижениями!", - обратился к спортсмену с поздравлениями Головкин.

Мировое первенство по шорт-треку завершится в воскресенье, 17 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2069499-gennadiy-golovkin-pozdravil-kazahstantsa-s-zavoevaniem-istoricheskoy-medali-na-chempionate-mira/

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