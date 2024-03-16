Геннадий Головкин поздравил казахстанца с завоеванием исторической медали на чемпионате мира

Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин высказался об историческом достижении казахстанского шорт-трекиста Дениса Никиши на чемпионате мира в Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, сегодня 28-летний Никиша завоевал первую в истории Казахстана медаль чемпионата мира по шорт-треку. Ему удалось завоевать серебряную награду в дистанции на 500 метров.

"Искренне поздравляю Вас и ваших тренеров с завоеванием исторической для нашей страны медали чемпионата мира по шорт-треку!

Эта награда – результат многолетнего труда, дисциплины и упорства, проявленного на льду.

Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать казахстанских болельщиков новыми достижениями!", - обратился к спортсмену с поздравлениями Головкин.

Мировое первенство по шорт-треку завершится в воскресенье, 17 марта.

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