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Впервые в истории казахстанец выиграл медаль чемпионата мира по шорт-треку

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Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира, который проходит в нидерландском Роттердаме, на дистанции 500 метров, передает NUR.KZ.

В решающем финале А спортсмен держался в лидирующей группе. По ходу забега произошло сразу три падения, в итоге Никиша показал второй результат. Он уступил только китайцу Сяоцзюню Лину, отстав от чемпиона на 0,084 секунды. Бронза досталась канадцу Джордану Пьер-Жилю.

Медаль 28-летнего Никиши стала для Казахстана первой в истории взрослых чемпионатов мира по шорт-треку. Сам спортсмен год назад выиграл Хрустальный глобус на дистанции 500 метров, а в нынешнем сезоне в этой дисциплине завоевал серебро и бронзу на этапах Кубка мира, став четвертым в общем зачете. На чемпионатах мира ранее он не поднимался выше четвертой позиции.

У женщин золото в Роттердаме на дистанции 500 метров досталось канадке Ким Бутен. Серебро выиграла нидерландка Ксандра Велзебор, бронзу — американка Кристин Сантос-Грисволд. Также в первый медальный день соревнований были разыграны награды на дистанции 1500 метров. У мужчин первенствовал китаец Сун Лонг, у женщин — Ким Гиль Йи из Южной Кореи.

Чемпионат мира по шорт-треку завершится в воскресенье. В этот день будут разыграны медали на дистанции 1000 метров, а также в мужской, женской и смешанной эстафетах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2069469-vpervye-v-istorii-kazahstanets-vyigral-medal-chempionata-mira-po-short-treku/

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