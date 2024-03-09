Казахстанский фристайлист выиграл медаль на домашнем этапе Кубка мира в Алматы

Казахстанец Павел Колмаков стал призером в параллельном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, который принимает горнолыжный курорт "Шымбулак" в Алматы, передает NUR.KZ.

Стадию 1/32 финала спортсмен преодолел автоматически. Затем он выиграл четыре заезда и квалифицировался в большой финал.

Золото Колмаков оспорил с канадцем Микаэлем Кингсбери. По ходу заезда казахстанец упал и не смог навязать конкуренцию победителю Олимпиады-2018 и многократному чемпиону мира. Серебро Колмакова стало первой медалью для казахстанских могулистов в нынешнем сезоне. Бронзу в этой дисциплине в Алматы выиграл американец Лэндон Вендлер.

Кингсбери днем ранее первенствовал в Алматы и в классическом могуле. На данный момент он лидирует в общем зачете Кубка мира. В рамках сезона спортсменам осталось провести старт в параллельном могуле в Италии 16 марта.

У женщин в этой дисциплине в Алматы победила австралийка Энтони Джакара, ранее гарантировавшая себе большой Хрустальный глобус. Серебро и бронзу выиграли американки Джелин Кауф и Оливия Гьяччо соответственно.

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