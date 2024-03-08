Казахстанская фристайлистка стала пятой на домашнем этапе Кубка мира в Алматы

Казахстанка Юлия Галышева заняла пятое место в дисциплине "могул" на последнем этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Алматы, передает NUR.KZ.

Соревнования принимает горнолыжный курорт "Шымбулак". В первый день участники стартовали в индивидуальном могуле.

Галышева пробилась в решающую попытку среди женщин, куда выходят шесть лучших спортсменок по итогам первого финального заезда. За решающий спуск она набрала 68,58 балла и стала пятой.

Еще одна казахстанка Анастасия Городко заняла 11-е место. Аяулым Амренова, Юлия Феклистова и Анастасия Ларионова не прошли квалификацию, показав 21-й, 27-й и 29-й результаты соответственно.

Победу среди женщин одержала австралийка Энтони Джакарта (82,74). Она выиграла семь из восьми этапов нынешнего Кубка мира в классическом могуле и завоевала малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, а также гарантировала себе большой Хрустальный глобус. Серебро и бронза соревнований в Алматы достались американкам Элли Макуге (76,17) и Ханне Сор (73,84) соответственно.

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